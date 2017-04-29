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Buradasınız : » » Kuzey Kore füze denemesi uyarılarına kulak asmadı

Kuzey Kore füze denemesi uyarılarına kulak asmadı

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi.

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Kuzey Kore füze denemesi uyarılarına kulak asmadı

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

PACOM'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirildi.

KN-17 adı verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanının yaklaşık 35 kilometre uzağına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Yeni bir nükleer deneme yapması halinde Çin, Kuzey Kore'yi yaptırımlarla tehdit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Çin yönetiminin bu konuda kendilerini temin ettiğini aktaran Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakın bir işbirliği halinde olduklarına dikkati çekti.

Geçen sonbaharda 5'inci nükleer denemesini yapan Pyongyang yönetiminin yakın bir zamanda yeni bir nükleer deneme için hazırlandığı yönünde raporlar geldiği ifade ediliyor.

Etiketler: Kuzey Kore, balistik füze
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