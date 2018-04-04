  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kullanıcı verilerini koruyamayan Facebook'tan yeni gizlilik yasası

Kullanıcı verilerini koruyamayan Facebook'tan yeni gizlilik yasası

Veri skandalıyla boğuşan Facebook Ceo'su Zuckerberg, platformda veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Kullanıcı verilerini koruyamayan Facebooktan yeni gizlilik yasası

ABD'deki son seçimlerde, 50 milyon üyenin bilgilerinin Cambridge Analytica adlı şirket tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmış, Facebook'a peş peşe soruşturmalar açılmıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından soruşturulan ve Avrupa Birliği (AB) yasalarını örnek alması tavsiye edilen Mark Zuckerberg, verdiği bir röportajda, dünyanın her yerinde geçerli olacak bir veri gizliliği yasası üzerinde çalıştıklarını ancak her şeyden önce bunun ruhsal bir bütünlük içinde olması gerektiğini söyledi.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Zuckerberg'in örnek aldığı Avrupa Birlği yasası, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) olarak adlandırılıyor. GDPR; ad, adres ve kimlik numaraları gibi temel kimlik bilgilerine, konum, IP adresi, çerez verileri ve RFID etiketleri gibi web verilerine, sağlık ve genetik verilerine, biyometrik verilere, ırk veya etnik bilgilere, siyasi görüşlere, cinsel yönelimlere dair bilgileri koruma altına alıyor.

Uluslararası veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon profil verisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te (İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci) analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edilmişti. Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie'nin iddiaları, hem ABD hem de İngiltere basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Avrupa Parlamentosu ve İngiltere, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ifadeye çağırmıştı. 

Facebook, kişisel verileri usulsüz kullanmakla suçlanıyor.

"Hata yaptık"

Mark Zuckerberg, bu gibi veri sızıntılarına karşı Facebook'un yıllardır çeşitli önlemler aldığını belirttiği açıklamasında, "Hata yaptık" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Birçok kullanıcı hesabını silerken, özür üzerine özür dileyen şirketin zararı da büyüyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: yasa, veri gizliliği, Mark Zuckerberg, facebook
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