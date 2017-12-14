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Buradasınız : » » Kudüs hava sahasında 'Filistin'in başkenti' anonsu

Kudüs hava sahasında 'Filistin'in başkenti' anonsu

Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu, Kudüs üzerinden geçerken yolculara "Filistin'in başkenti" diye anons etti.

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Kudüs hava sahasında Filistinin başkenti anonsu

Ürdün'de yayın yapan Roya News'ün haberine göre, Ürdün Kraliyet Havayolları Kaptan Pilotu Yusuf Dace, salı günü Amman-New York seferi sırasında Filistin topraklarından geçerken yolculara yaptığı anonsta, Kudüs için "Filistin'in başkenti" ifadesini kullandı.

Pilotun anonsunun videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda kaptan pilotun "Kraliçe Aliya Havalimanı'ndan Kennedy Havalimanı'na yaptığımız uçuşumuzda Filistin topraklarından geçeceğiz. Solumuzda Kudüs-ü Şerif'i görüyorsunuz, Filistin'in başkenti." dediği duyuluyor.

"Solunuzda Kudüs, Filistin'in başkenti"

Uçakta bulunan Arap yolcular sosyal medyada yayımladıkları mesajlarda Arapça-İngilizce yapılan anonsu duyduklarında hissettikleri gururu ifade etti. Aziz Ebubekir adlı Facebook kullanıcısı, "Kubett-üs Sahra üzerinden uçarken pilotun 'Solunuzda Kudüs, Filistin'in başkenti.' dediğini duyduk. O tarihte o uçakta bulunduğum için gurur duyuyorum." diye yazdı.

Uçağın Yardımcı Pilot Cemil Halase de yaptığı açıklamada, "(Kaptanın) böyle bir şey söyleyeceğini önceden bilmiyordum. Ama söylediklerini duyduğumda, hala gerçekleri söylemeye cesaret edebilen sıradan insanların var olduğunu görmek beni gururlandırdı. O, uçakta çok sayıda Amerikan vatandaşı olduğunu biliyordu. Filistin ve İsrail üzerinden uçacağımızı da biliyordu. Bunları bilerek bu ifadeleri kullandı. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: Kudüs hava sahası, Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu
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