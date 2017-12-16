Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Anata beldesi ile Batı Şeria’nın Ramallah kentlerinde ABD’nin Kudüs kararını protesto eden göstericilere yaptığı müdahale sırasında şehit olan 2 Filistinli için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

Ramallah’ta düzenlenen gösterilerde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen Muhammed Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Ehli Hastanesinden alınan Akıl'ın cenazesi ailesinin son bir kez görmesi için Beyt Evla beldesine götürüldü. Binlerce kişinin tekbir ve sloganlarla katıldığı cenaze töreni Beyt Evla’daki kabristanda tamamlanan defin işleminin ardından sona erdi.

Şehit'in naaşı Kelime-i Tevhid ve Filistin bayraklarıyla karşılandı

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Anata beldesinde ABD’nin söz konusu kararını protesto eden göstericilere gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerlerince şehit edilen Basil İbrahim’in cenazesi ise bugün Anata beldesindeki Ulu Cami’den kaldırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Ramallah Tıp Merkezi’nden askeri konvoy eşliğinde cenazesi alınan İbrahim, Anata beldesi girişinde tekbir ve silahlarla havaya ateş açılmasıyla karşılandı. Kelime-i Tevhid ve Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İbrahim’in naaşı Anata Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için Anata kabristanına götürüldü. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde de 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Olaylarda şu ana kadar 8 Filistinli şehit oldu

İsrail’in, ABD’nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarından şimdiye kadar 8 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.

Gazze

Gazze Şeridi'nde, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında şehit olan 2 Filistinli için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen katıldığı Kudüs'e destek gösterilerinde şehit olan Filistinli İbrahim Ebu Süreyya (29) ile Yasir Sukker (23), binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından Gazze'de toprağa verildi.

Cenaze törenine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli grupların yöneticileri de katıldı.

Heniyye, Ebu Süreyya'nın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Şehit düşen Ebu Süreyya'dan cihat ve direniş yükümlülüğü kalkmıştı, ancak o safların önüne geçerek çatışma hattına ulaştı." dedi

Ebu Süreyya'nın herkes için bir delil olduğunu belirten Heniyye, "Filistin halkı ABD yönetiminin Kudüs hakkında aldığı kararı geçersiz kılmak ve bu kutsal kent için savaşıyor. Terör, işgalcinin (İsrail) kendisidir. Halkımız ise özgürlük istiyor." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukker (23) ve İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit olduğunu, 5'i ağır 82 kişinin de yaralandığını" belirtmişti.

Kudra, Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008'deki hava saldırılarında iki bacağını kaybeden engelli bir vatandaş olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA