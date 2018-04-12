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Buradasınız : » » KSYÖ, Suriye'de çalışmalarına başlıyor

KSYÖ, Suriye'de çalışmalarına başlıyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, ekibin Suriye yolunda olduğunu ve 14 Nisan'da çalışmaya başlayacağını açıkladı.

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KSYÖ, Suriyede çalışmalarına başlıyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Duma'da kimyasal silah kullanıldığı suçlamalarını incelemek üzere gönderdiği ekip Suriye'ye gidiyor. 

Bu silahların kullanılıp kullanılmadığını soruşturacak ekip, 14 Nisan'da çalışmaya başlayacak.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden iki grup perşembe ve cuma Suriye'ye gelecek. Onları istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazırız." dedi.

KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Duma'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulması için Suriye'ye bir ekip göndermesini talep eden bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını, zamanın azaldığını ve bir an önce oylama talep edeceklerini söyledi.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ksyö, suriye, kimyasal silah
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