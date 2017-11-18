Kosova Meclisi'ne el bombalı saldırıda karar

Kosova mahkemesi, geçen yıl Kosova Meclisi'ne düzenlenen el bombası saldırısına katılmaktan dolayı bir milletvekili de dahil olmak üzere dört kişiyi 2 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Muhalefet partisi milletvekili Frasher Krasniqi'ni de içinde bulunduğu gurup, saldırıyı Karadağ ile sınır anlaşmasının kabul edilmesine karşı çıktıkları için gerçekleştirmişti.

Anlaşmayla ilgili protesto gösterilerinde muhalefet milletvekilleri meclis odasına göz yaşartıcı gaz atarken, taraftarlar ise sokak protestoları sırasında polisle çatışmıştı.

Karara göre sanıklar milletvekili Krasniqi 8, Atdhe Arifi 6, Egzon Haliti 5,5 ve Adea Batusha 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı ile ilgili beşinci sanık Astrit Dehari ise geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Dehari'nin intihar ettiği açıklanmış ancak ailesi ülke dışında bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Kosova'nın Başkent Priştine'deki meclis binasına el bombasıyla saldırı düzenlenmişti. Ölen ya da yaralananın olmayan saldırıda sadece binada hasar meydana gelmişti.

Kaynak: REU/TRT Haber



