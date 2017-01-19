'KKTC Su Temin Projesi' tamamlandı

Kuzey Kıbrıs'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede, daha önce devreye alınan isale hatları ile birlikte Türkiye'den iletilen içme suyu Ada'nın her noktasına ulaştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan "askıda borulu deniz geçiş sistemi"ni de bünyesinde barındıran proje, dört yılda tamamlandı.

Daha önce tamamlanan isale hatları ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta yaşayan Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara yüksek standartlarda içme suyu temin ediliyordu. Geçici kabulleri tamamlanan Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçme Suyu İsale Hatları ile birlikte Ada'nın her bölgesine içme suyu ulaştı.