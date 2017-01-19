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Kırgızistan'da düşen uçağın kara kutuları için inceleme başlatıldı

Kırgızistan'da düşen kargo uçağına ait bulunan iki kara kutu incelemeler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya yollandı. Kazada ölenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.

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Kırgızistanda düşen uçağın kara kutuları için inceleme başlatıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iki kara kutusu, inceleme için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gönderildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanlarının, kargo uçağının Moskova'ya gönderilen kara kutularını kaza nedenini ortaya çıkarmak için inceleyeceği bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, dün kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarına başlamıştı. 

Yetkililer meydana gelen kazada ölü sayısının 38'e çıktığını söyledi.

Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.

Etiketler: Kırgızistan, kargo uçağı, kara kutu, Moskova
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