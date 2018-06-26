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Kim ve Putin’in benzerleri Dünya Kupası'nda ilgi çekti

Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Rusya-Uruguay maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un benzerleri dikkati çekti.

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2018 FIFA Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Rusya'nın ilginç misafirleri de var.

Rusya-Uruguay maçını izlemek için Samara'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un benzeri Howard X ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benzeri Rus komedyen Steve Poland taraftarları şaşkına çevirdi.

"Kim Jong-un Rusya'yı desteklemeye geldi" 

Maç için stadyuma giden taraftarlar arena önünde Putin ve Kim’in benzeriyle saatlerce fotoğraf çektirdi. Taraftarlar çektirdikleri fotoğrafları, "Kim Jong-un Rusya'yı desteklemeye geldi" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

Rusya’nın Uruguay’a yenilgisinden sonra ise, "Kim Jung-un Rusya'ya yardım edemedi" mesajları ve haber başlıkları sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Kuzey Kore liderine benzeyen bu adamın nereden geldiği ve kimliği şimdilik bilinmiyor. 

Kaynak: İHA, AFP

Etiketler: vladimir putin, taklit, rusya, Kuzey Kore, Kim Jong-un, futbol, Dünya Kupası, benzer
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