  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.884
    EURO 4.107
  • BIST 77666.58
    ALTIN 148.572
Buradasınız : » » Kıbrıs müzakerelerinde haritalar BM'ye sunulacak

Kıbrıs müzakerelerinde haritalar BM'ye sunulacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde tarafların bu akşam karşılıklı olarak haritalarını BM’ye teslim edeceklerini bildirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kıbrıs müzakerelerinde haritalar BMye sunulacak

Burcu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" dedi.

Sözcü Burcu, BM harita uzmanının, Rum ve Türk harita uzmanlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde teknik çalışmasını tamamlayıp haritaları koruma altına alacağını ifade etti.

Müzakerelerde, Birleşik Kıbrıs'ın anayasasının değiştirilmesi, yenilenmesi gerekirse bu değişikliğin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağının tartışıldığını belirten Burcu, şunları söyledi:

"Birleşik Kıbrıs'ta en yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme olacak. Federal Yüksek Mahkemede temsil eşittir. Yani eşit sayıda Türk ve Rum yargıç olacak. Doğaldır ki bazı karar alma süreçlerinde toplumsal ayrışma olabilir. Yüksek Mahkeme bu karar alma kapasitesini kaybedebilir. Bu kapasitesini kaybetmesin diye Tıkanıkları Açma Mekanizması ne olabilir onu konuştuk. Öte yandan Ekonomi ve AB konuları ile ilgili konuştuk."

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarılı geçtiğine yönelik BM'den yapılan açıklama hakkında Burcu, "Başarı için illaki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması veya bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi.?

BM Cenevre Ofisi'nde yarın düzenlenecek uluslararası konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları katılacak. Avrupa Birliği (AB) de "özel gözlemci" statüsünde görüşmelerde yer alacak. AA

Etiketler: Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri, KKTC, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER