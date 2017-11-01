Katar'dan Bahreyn'in vize uygulamasına tepki

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Mansuri, Bahreyn'in Katar vatandaşlarına vize uygulanması kararının, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) kararlarının apaçık ihlali" olduğunu söyledi.

Karardan esef duyduğunu belirten Mansuri, "Böyle bir uygulama Körfez ülkeleri arasında bir ilk. Bu karar, Bahreyn'in İslam dininin prensipleriyle çelişecek şekilde Körfez ailesi arasındaki bağı nasıl kopardığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, önceki gün, Katar vatandaşlarına vize uygulanması yönünde talimat verdiği bildirilmişti, uygulamanın KİK ülkelerini etkilemeyeceği ifade edilmişti.

KİK bünyesinde, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Umman yer alıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA