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Katar krizinin çözümü için diplomasi atağı

Katar krizinin çözümü için diplomasi atağı yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra bölgeye gidebileceğini açıkladı.

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Katar krizinin çözümü için diplomasi atağı

Katar krizinin çözümü için diplomasi atağı yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra bölgeye gidebileceğini açıkladı.

Erdoğan, G-20 zirvesinden dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, Türkiye'nin krizin çözümü için daha fazla devreye girebileceği mesajını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten sonra Katar'da temaslarda bulundu, Körfez ülkelerinden Katar'a ambargoyu kaldırmalarını istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bölgeye gidiyor.

Tillerson, krizde arabuluculuk yapan Kuveyt'e geçerek, Kuveyt emiri Şeyh El Sabah tarafından kabul edilecek.

Amerikan Dışişleri Bakanı, daha sonra Katar ve Suudi Arabistan'da da temaslarda bulunacak.

Katar, 4 Arap ülkesinin uyguladığı ablukadan dolayı uğradığı zarardan dolayı tazminat istemeye hazırlanıyor.

Ablukadan zarar gören kişi ve kuruluşlarının tazminat taleplerini ele alacak komisyon merkezi açıldı.

Merkez, zarara uğrayan şirketlerin uluslararası dev hukuk şirketlerinden avukatlar bulmalarına, davalar açmalarına yardımcı olacak. TRTHABER
 

Etiketler: tillerson, Suudi Arabistan, katara ambargo uygulayan ülkeler, katar krizi, katar abluka, katar, g20, cumhurbaşkanı erdoğan, BAE, abd katar
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