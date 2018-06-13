  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.682
    EURO 5.511
  • BIST 94712.65
    ALTIN 194.796
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İtalya'nın kabul etmediği göçmen gemisi İspanya'ya gidiyor

İtalya'nın kabul etmediği göçmen gemisi İspanya'ya gidiyor

İtalya ve Malta'nın limanlarına almayı reddettiği kurtarma gemisi Acquarius, Akdeniz'den kurtardığı 629 Afrikalı göçmeni İspanya'ya götürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İtalyanın kabul etmediği göçmen gemisi İspanyaya gidiyor

İspanya, hafta sonunda Libya açıklarında şişme botlardan kurtarılan göçmenleri alacağını açıkladı. Ancak çok yüklü olan geminin İspanya'ya dört gün sürecek yolculuğunun tehlikeli olacağı belirtiliyor.

Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin açıklamasına göre iki İtalyan gemisi, bugün yolcuların bir kısmını alarak, fırtınalı geçmesi beklenen açık deniz yolculuğu boyunca Acquarius'a refakat edecek bir konvoy oluşturdu.

Acquarius'un İspanya'ya gidip dönmesi için geçecek yaklaşık 10 gün boyunca, Libya açıklarında kurtarma görevi için sadece Hollanda bandıralı Sea Watch gemisi kalacak. 

AB İtalya'nın çağrılarını duymazdan geliyor

İtalya son beş yılda 640 binden fazla göçmen kabul etti. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise İtalya'nın, göçmenlerin bir kısmını alması ve masraflarına katılması çağrılarına kulak tıkıyor. Bu tavırlar, İtalya'daki göçmen karşıtı kesimleri güçlendiriyor.

İtalya'nın yeni koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Acquarius gemisini İtalya'ya almama kararını, diğer Avrupa ülkelerini de sorunun çözümüne katkı yapmaya zorlamak için aldığını söyledi.

Fransa tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuk gereği geminin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı'nın "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısında alaycılık ve sorumsuzluk gösterdiği görülüyor" dediğini aktardı.

İtalya'nın Acquairus gemisini İspanya'ya yönlendirmesine rağmen, bugün 937 göçmen taşıyan bir İtalyan sahil koruma teknesinin Sicilya'da limana yanaşması bekleniyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kurtarma gemisi, İtalya, göçmen, Acquarius, İspanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER