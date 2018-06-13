İtalya'nın kabul etmediği göçmen gemisi İspanya'ya gidiyor

İspanya, hafta sonunda Libya açıklarında şişme botlardan kurtarılan göçmenleri alacağını açıkladı. Ancak çok yüklü olan geminin İspanya'ya dört gün sürecek yolculuğunun tehlikeli olacağı belirtiliyor.

Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin açıklamasına göre iki İtalyan gemisi, bugün yolcuların bir kısmını alarak, fırtınalı geçmesi beklenen açık deniz yolculuğu boyunca Acquarius'a refakat edecek bir konvoy oluşturdu.

Acquarius'un İspanya'ya gidip dönmesi için geçecek yaklaşık 10 gün boyunca, Libya açıklarında kurtarma görevi için sadece Hollanda bandıralı Sea Watch gemisi kalacak.

AB İtalya'nın çağrılarını duymazdan geliyor

İtalya son beş yılda 640 binden fazla göçmen kabul etti. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise İtalya'nın, göçmenlerin bir kısmını alması ve masraflarına katılması çağrılarına kulak tıkıyor. Bu tavırlar, İtalya'daki göçmen karşıtı kesimleri güçlendiriyor.

İtalya'nın yeni koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Acquarius gemisini İtalya'ya almama kararını, diğer Avrupa ülkelerini de sorunun çözümüne katkı yapmaya zorlamak için aldığını söyledi.

Fransa tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuk gereği geminin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı'nın "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısında alaycılık ve sorumsuzluk gösterdiği görülüyor" dediğini aktardı.

İtalya'nın Acquairus gemisini İspanya'ya yönlendirmesine rağmen, bugün 937 göçmen taşıyan bir İtalyan sahil koruma teknesinin Sicilya'da limana yanaşması bekleniyor.

Kaynak: Reuters