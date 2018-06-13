İtalya, Fransa'dan özür dilemesini istedi

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen Pazar günü Aquarius gemisinin ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine günler süren bir kriz yaşanmış, 629 göçmeni taşıyan gemi sonunda dün akşam saatlerinde İspanya'ya doğru yola çıkmıştı. İtalya'nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı.

Fransa'dan dün gelen tepkilerin dozu yüksek olunca İtalya'nın cevabı da sert oldu.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısındaki tavrında sorumsuzluk var" dediğini aktardı.

Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Macron'un partisi La République En Marche'ın sözcüsü Gabriel Attal da, "İtalyan hükümetinin izlediği çizgi mide bulandırıcı" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, bu sözler üzerine Fransa'nın Roma Büyükelçisi, bu sabah İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Aquarius konusunda Paris'ten dün yapılan açıklamaların ardından Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Fransa'nın İtalya Büyükelçisi'ni bu sabah Bakanlığa çağırmıştır" denildi.

"Tüm İtalyan halkına hakaret "

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, yapılan açıklamalar sebebiyle Fransa'nın özür dilemesini talep etti. Salvini, Fransız yönetiminin bu sözlerle "İtalyan hükümetine değil, dayanışma ve misafirperverlikte dünya birincisi olan tüm İtalyan halkına hakaret ettiğini" savundu.

Salvini, sosyal medyada yazdığı mesajda da, "Fransızlar, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 binden fazla kişiyi İtalya sınırından geri çevirdi. Ayrıca hatırlatmak isterim ki, Kuzey Afrika cephesinde hepimiz, Fransızların Libya'ya götürdüğü istikrarsızlığın bedelini ödüyoruz" dedi.

Başbakan Paris ziyaretini iptal edecek mi?



İtalyan basını, yaşanan gerginlik nedeniyle Başbakan Giuseppe Conte'nin gelecek Cuma günü yapması planlanan Paris ziyaretini iptal etme olasılığını değerlendirdiğini de belirtiyor.

İtalya Başbakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Fransa'dan gelen açıklamalar şaşırtıcı. İtalya, göç konusunda her zaman sırtını dönmeyi tercih eden ülkelerden iki yüzlü dersler alacak değildir" denilmişti.

Malta ve Tunus'la da kriz yaşanmıştı



İtalya'da 4 Mart seçimlerinin ardından 1 Haziran'da göreve başlayan popülist 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig partilerinin koalisyon hükümeti, görevde henüz 2 haftası dolmadan Akdeniz ülkeleriyle arka arkaya kriz yaşamaya başladı.

Seçim kampanyasını ağırlıkla göç karşıtlığı üzerine kuran Salvini, yeni hükümetin hem Başbakan Yardımcısı hem de İçişleri Bakanı olarak bu seçim vaadine sadık kalacağı mesajını veriyor. Salvini'nin, diğer ülkeleri, İtalya'yı göç konusunda yalnız bırakmakla suçlaması nedeniyle geçen hafta da Tunus ve Malta'yla kriz yaşanmıştı.

Salvini, Tunus'u İtalya'ya "suçlu ithal etmekle" suçlamış, bunun üzerin Tunus yönetimi İtalya'nın bu ülkedeki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.