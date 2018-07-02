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İsviçre'den sığınmacılara veto

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.

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İsviçreden sığınmacılara veto

Federal Göç Sekreterliği (SEM) sözcülerinden biri, İtalya ve Yunanistan'dan yeni sığınmacı kabul etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

İsviçre hükümeti, AB yeniden yerleştirme planı çerçevesinde 2015'te, İtalya ve Yunanistan'dan bin 500 sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı.

Plan dahilinde 902 sığınmacı İtalya'dan, 579 sığınmacı da Yunanistan'dan İsviçre'ye yerleştirildi.

İsviçre, AB'nin sığınmacı talebini geri çevirmişti

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İsviçre'ye mümkün olduğu kadar çok sayıda sığınmacı kabul etmesi için 2017 sonbaharında yeni bir talepte bulunmuştu.

İsviçre ise İtalya ve Yunanistan'da, AB'nin yeniden yerleştirme programı kriterine uygun sığınmacı kalmaması nedeniyle bu talebi geri çevirmişti.

Kriterlerinin en başında, bu iki ülkeye ayak basan sığınmacıların 2017 Ekim ayından önce AB göç yetkililerince kayıt altına alınması gerektiği gösterilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sığınmacı, İsviçre, Avrupa Birliği
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