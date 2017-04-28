  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.557
    EURO 3.891
  • BIST 94021.94
    ALTIN 144.83
Buradasınız : » » İsveç'te kamyonlu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

İsveç'te kamyonlu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

İsveç polisi, bu ay başında Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu terör saldırısında ölenlerin sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsveçte kamyonlu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5e çıktı

İsveç polisi, bu ay başında Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu terör saldırısında ölenlerin sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 60 yaşındaki İsveç vatandaşı kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde 7 Nisan'da yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmıştı.

İsveç polisi saldırının failinin 39 yaşındaki Rahmet Akilov adlı Özbek vatandaşı olduğunu açıklamıştı. AA

Etiketler: İsveç polisi, İsveç'teki kamyonlu terör saldırısı, stockholm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER