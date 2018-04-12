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Buradasınız : » » İsveç'te 1500 yıllık kuru soğan bulundu

İsveç'te 1500 yıllık kuru soğan bulundu

İsveç'in Ölanda Adası'na bağlı Sandby Borg Köyü'ndeki bir kazıda, yer altından 1500 yıl öncesine ait kuru soğan çıktı.

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İsveçte 1500 yıllık kuru soğan bulundu

Arkeolog Helena Victor, The Local gazetesine, İsveç'teki kazıda 1500 yıllık yanmış bir kuru soğan bulduklarını açıkladı.

O yıllarda İskandinavya'da soğan yetiştiriciliğinin olmadığını belirten Victor, soğanın muhtemelen Roma İmparatorluğundan ithal edilmiş olabileceğini söyledi.

Antik bir kalenin kazıları sırasında kuru soğanın şöminenin yanında bulunduğunu ifade eden Victor, kuru soğanın, bölgede yaşayanlarla Roma İmparatorluğu arasında yakın ticari ilişkiye de ışık tutacağını dile getirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kuru soğan, kazı, İsveç
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