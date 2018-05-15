İsrail'in vahşeti devam ediyor: Filistinli bir bebek şehit oldu

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasıyla başlayan protestolar, İsrail'in zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu şehit oldu.

Bebeğin vefatıyla 14 Mayıs'ta Gazze sınırında başlayan gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı 14 Mayıs'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA