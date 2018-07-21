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İsrail'den Hamas'ın Gazze sorumlusuna tehdit

İsrail Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın hedeflerinin dışında olmadığını duyurdu.

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İsrailden Hamasın Gazze sorumlusuna tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinvar, İsrail hakkında çok defa tecrübesi olan birisi. Aptalca adımlar sebebiyle ipin bir gün kopacağını bilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Sinvar'ın "Gazzelilerin gelişmesi yerine onların başını belaya sokmayı tercih ettiği"ni ileri süren Adraee, "Teröre bulaşmış hiç kimse dokunulmaz değildir." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Kassam Tugayları'na ait 15 mevziye saldırı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürdüğü, şu ana kadar Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı Zeytun Tugayı'nın komutanlık merkezindeki 15 noktanın hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugayları'ndan saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Gerginlik tırmanıyor

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu.

Bu saldırıların ardından gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusunun yeni saldırılar başlattığı açıklandı. İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze’ye geniş çaplı bir saldırı başlatıldığını söylemişti.

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, hamas, gazze
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