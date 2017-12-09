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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: 2 ölü

İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: 2 ölü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği 3 hava saldırısında, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrailden Gazzeye bir saldırı daha: 2 ölü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 yaşındaki Filistinli genç Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi'nin şehit olduğunu belirtti.

Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.

Kaynaklar, Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentinde bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Dünkü saldırıda 15 kişi yaralandı

İsrail'in, dün akşam abluka altındaki Gazze'nin batı ve kuzey kesimlerinde 3 farklı noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kaynakları İsrail'in Hamas'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneliği vurdu." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırıların dün gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüş, söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. 

AA

Etiketler: israil saldırı, hava saldırısı, gazze
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