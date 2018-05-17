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İsrail'de siren ve patlama sesleri duyuldu

İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığı duyuruldu.

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İsrailde siren ve patlama sesleri duyuldu

Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktardı.

İsrail ordusu sirenin yanlış alarm olduğunu söylerken patlama sesine dair herhangi bir açıklama yapmadı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: s iren, patlama, israil, goran
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