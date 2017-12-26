İsrail'de Filistinlilere "idam cezası" yasa tasarısı

İsrail televizyonuna konuşan Avigdor Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu. Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.

Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu.

Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.

İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

Kaynak: AA