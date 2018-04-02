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Buradasınız : » » İsrail yaşattığı vahşetin ardından yükselen seslere kulaklarını tıkıyor

İsrail yaşattığı vahşetin ardından yükselen seslere kulaklarını tıkıyor

İsrail ordusu, Gazze'yi kana bulamasının ardından aldığı tepkilere rağmen, Filistinli göstericilere orantısız güç uygulamaya devam edecek.

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İsrail yaşattığı vahşetin ardından yükselen seslere kulaklarını tıkıyor

30 Mart'taki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"'nde 17 Filistinlinin İsrail kurşunuyla can vermesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) tepkiler peş peşe geldi. Ancak İsrail, uluslararası kamuoyunun taleplerini hiçe sayıyor.

İsrail ordusu, bütün eleştirilere ve kınamalara rağmen, göstericilere müdahalelerine devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu savunan subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıldönümü nedeniyle geçen Cuma gününden bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barış yanlısı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, ilk günden bu yana göstericilere müdahalesi sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin
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