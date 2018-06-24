  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu

İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu

İsrail ordusu, Suriye topraklarından sınırına doğru yaklaşan bir İHA'ya Patriot savunma füzesiyle ateş açtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Suriyeden sınırına yaklaşan İHAyı vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Suriye topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşmakta olduğu gözlenen bir insansız hava aracına (İHA) Patriot savunma füzesiyle ateş açıldı.

İsrail topraklarına girmeden durdurulan İHA'nın isabet almadığı belirtilirken, insansız hava aracının aidiyetinin bilinmediği ifade edildi.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için İsrail sınırı yakınında bulunan Dera'ya Çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

İsrail, Kasım 2017'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Esed rejimine ait bir İHA'yı Patriot füzesiyle vurarak düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, patriot, israil, iha, füze, dera, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER