İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail Trump'ın Kudüs kararı için bedel ödemeye razı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı için bedel ödemeye razı olduklarını söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Liberman, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi biliyorduk, ancak bu bedel bizim ödemeye razı olduğumuz bir bedeldir." dedi.

Liberman, "Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini ve en önemlisi de ne zaman harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: AA