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Buradasınız : » » İsrail mahkemesinden 'Filistinli cesur kız'ın serbest bırakılmasına ret

İsrail mahkemesinden 'Filistinli cesur kız'ın serbest bırakılmasına ret

İsrail mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti.

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İsrail mahkemesinden Filistinli cesur kızın serbest bırakılmasına ret

Filistinli 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin babası Basim Temimi, avukatlarının, kızının yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması için Ofer Askeri Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "İsrail mahkemesi söz konusu talebi reddetti." dedi.

İsrail askerleri 'Filistinli cesur kız'ı gözaltına aldı

Baba Temimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur'un yargılanma kapsamında yarın Ofer Mahkemesi'nde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Temimi'yi gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Ahed et-temimi, kudüs
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