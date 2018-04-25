  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.07
    EURO 4.969
  • BIST 109461.76
    ALTIN 173.238
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail "devletin mülkü" diyerek Filistinlilerin tarım arazilerine hasar veriyor

İsrail "devletin mülkü" diyerek Filistinlilerin tarım arazilerine hasar veriyor

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, abluka altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde Filistinlilerin tarım arazilerini kazmaya başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail &quot;devletin mülkü&quot; diyerek Filistinlilerin tarım arazilerine hasar veriyor

İsrail askeri araçları, Berdela bölgesinde yaklaşık 35 dönümlük tarım arazisini kazmaya başladı.

Arazide yaklaşık 300 zeytin ağacı var. Sebze ve tahıl ekili olan bölümlerin bulunduğu araziler için İsrail güçleri "devletin mülkü" iddiasını savunuyor. Ancak arazilerin Filistinlilere ait olduğunu belgeleyen kanıtlar mevcut.

İsrail'in amacı, Yahudi yerleşim projeleri için bu arazileri ele geçirmek ve sahiplerini bölgeden çıkarmak.

İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere ihlallerde bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin, arazi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER