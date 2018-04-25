İsrail "devletin mülkü" diyerek Filistinlilerin tarım arazilerine hasar veriyor

İsrail askeri araçları, Berdela bölgesinde yaklaşık 35 dönümlük tarım arazisini kazmaya başladı.

Arazide yaklaşık 300 zeytin ağacı var. Sebze ve tahıl ekili olan bölümlerin bulunduğu araziler için İsrail güçleri "devletin mülkü" iddiasını savunuyor. Ancak arazilerin Filistinlilere ait olduğunu belgeleyen kanıtlar mevcut.

İsrail'in amacı, Yahudi yerleşim projeleri için bu arazileri ele geçirmek ve sahiplerini bölgeden çıkarmak.

İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ağvar bölgesinin kendi idaresindeki C bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek buradaki Filistinlilere ihlallerde bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA