İsrail askerleri, sağlık görevlisini ve göstericiyi böyle vurdu

İsrail askerlerinin Gazze’nin İsrail sınırında gösteri yapan 62 Filistinli’yi öldürmesi üzerine Batı Şeria’nın birçok yerleşim merkezinde protesto gösterileri yapıldı.
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Dün Batı Şeria’da El Bire kasabasının girişinde gösteri yapan Filistinlilere İsrail askeri ateş açtı. İsrail askeri, elinde Filistin bayrağı taşıyan Filistinli’yi ve ona yardıma koşan sağlık görevlisini vurdu.
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Sosyal medyada yayınlanan görüntüyü seyredenler, İsrail’in terör devleti tanımına tam uyduğu şekilde yorumlar yaptı.
Filistin Sağlık Bakanlığı ve Kızılay teşkilatı, El Bire’de gerçek mermi ile vurulan iki kişiye sağlık hizmet sağlandığını açıkladı. İsrail askeri, El Bire’deki gösterilerde plastik mermi ile 17 kişiyi yaraladı.
Kaynak: İHA