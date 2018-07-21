İsrail askerleri down sendromlu Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze'deki işgal karşıtı gösterilerde sivilleri hedef alan İsrail askerleri, bu kez de El-Halil kentinde down sendromlu bir gence şiddet uyguladı.

Mahmut Zayid adlı genç, dün İsrail askerleri tarafında gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldı.

28 yaşındaki Mahmut’un işkence sırasında eli kırıldı.

İsrail askerleri geçtiğimiz yıl da down sendromlu Muhammed et-Tavil adlı genci gözaltına almış, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Muhammed Türkiye’ye getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber