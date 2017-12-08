İspanya'dan Brexit süreci yorumu

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki ikili görüşmelerde Brexit müzakerelerinin ilk aşamasıyla ilgili varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Anlaşmanın "çok iyi bir haber" olduğunu kaydeden Rajoy, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerin ilk aşamasında anlaşmaya varılması, çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir travmatik kopma riskini önledi." diye konuştu.

Rajoy, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in tüm çabaları Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışının bedellerini en aza indirmektir. Çünkü bu sürecinin bir bedeli olacağını herkes biliyor. Bedelin en aza indirilip indirilemeyeceği konusunda yeterli kapasiteye sahip olup olmadığımızı ise bundan sonraki dönemde hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rajoy ayrıca, Brexit sürecinin mevcut yasalara ve AB yönetmeliğine uygun olması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA