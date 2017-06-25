  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İspanya'daki orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'daki orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Moguer yerleşim bölgesi çevresinde iki gündür devam eden orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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İspanyadaki orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'da Endülüs özerk yönetimi hükümeti yetkililerinden basına yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 2 otel ve 2 kampın da bulunduğu bölgeden 2 binden fazla kişinin uzaklaştırıldığı bildirildi.

Rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayılan yangından dolayı çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı, Matalascanas yerleşim bölgesinde bulunan yaklaşık 50 bin kişinin seyahat etmesine izin verilmediği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlara ve turistlere dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları tavsiye edildi.

Söndürme çalışmalarına 550 kişi ve 25 uçak katılıyor

Bu arada 550 kişi ve havadan 25 uçağın katıldığı yangın söndürme çalışmalarına askeri birliklerin de destek verdiği ifade edildi.

Endülüs özerk yönetimi hükümeti Çevre ve Orman İşleri Bakanı Jose Gregorio Fiscal, yangın nedeniyle 1 numaralı alarma geçtiklerini söyledi.

Halen 3 noktada devam eden yangının özellikle Donana Doğal Parkı'na doğru yayılma riski olduğunu hatırlatan Fiscal, "Yangının, Avrupa'nın en önemli doğal parklarından Donana'ya ulaşmaması için ekipler özel gayret sarf ediyor." dedi.

Etiketler: yangın, tahliye, İspanya
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