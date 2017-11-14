İspanya Başbakanı'ndan 'Katalan siyasiler' açıklaması

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, katıldığı bir İspanyol radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetin gelecek yıl 500 bin yeni istihdam yaratma hedefinin devam ettiğini söyledi.

Katalonya'daki durumun normale dönmesi üzerine ekonominin de normale döneceğini vurgulayan Rajoy, "Son dönemlerde Katalonya'da yaşananlardan dolayı 2018 yılının ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,3'e kadar indirdik ama eğer Katalonya'da normale dönüş başlarsa bu ekonomik büyümeyi etkiler ve gelecek yılın tahmini, yüzde 2,8 ile yüzde 3'e kadar çıkabilir." dedi.

Rajoy, 21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak erken yerel seçim öncesinde yayınlanan tüm anketlerde bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin önde olduğunun hatırlatılması üzerine, "ayrılıkçı partilerin Katalonya'da tekrardan iktidara gelmesi halinde hükümet olarak bu zamana kadar ortaya koydukları tavrın değişmeyeceğini" ifade etti.

Haklarında soruşturma yürütülen ve tutuklanıp cezaevine gönderilen Katalan siyasetçilerin 21 Aralık'taki seçimlere aday olduklarını anımsatan Rajoy, kendileri açısından "bu kişilerin artık siyasette yerlerinin olmadığını" savundu.

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'nın özerklik statüsünün geleceğiyle ilgili müzakerelerin sadece anayasal reform üzerine çalışmalar başlatacak meclis komisyonunda yapılacağını dile getirdi.

Geçen ay tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya özerk yönetimi parlamentosu merkezi hükümetin uyguladığı anayasanın 155. maddesi gereği feshedilip yerel hükümetin yetkileri merkeze devredilmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı alınmıştı.

Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5'i şartlı 2'si de şartsız serbest bırakılmış, 8'i tutuklanıp ceza evine gönderilmiş ve Brüksel'e giden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında Avrupa tutuklama ve iade emri çıkarılmıştı.