İşlemediği bir suçtan 27 yıl hapis yattı

Amerikalı John Bunn, New York'ta bir polisi kasten öldürmek suçundan 14 yaşında hüküm giydi.
Yıllarca demir parmaklıklar arkasında kalan Bunn, uzun süre masumiyetini ispatlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Kısa süre önce yaşanan önemli bir gelişmeyle, soruşturmayı yürüten dedektifin olay yerine kanıt yerleştirdiği ortaya çıktı.
27 yılın ardından aklanan Bunn, karar duruşmasında, serbest kaldığını duyunca hakimin ellerine sarıldı, göz yaşlarına hakim olamadı.
14 yaşında hapse atılan John Bunn, 41 yaşında özgürlüğüne kavuştu.
Kaynak: TRT Haber