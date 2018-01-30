İran'ın başkenti Tahran'ı fareler sardı

İranlı uzmanların verdiği istatistiklere göre Tahran'da en az 50 milyon fare yaşıyor. Çoğalmalarının sokaklara atılan çöpler nedeniyle arttığı düşünülen farelerin sayısını kontrol etmekte uygulanan projeler ise yetersiz görülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'ı saran milyonlarca farenin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Tahran depremi ile gündeme gelen fare sorunu, şehir sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük sorun haline geldi.

İranlı uzmanların verdiği istatistiklere göre şehirde en az 50 milyon fare yaşıyor. Çoğalmalarının sokaklara atılan çöpler nedeniyle arttığı düşünülen farelerin sayısını kontrol etmekte uygulanan projeler ise yetersiz görülüyor.

Fareler artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor ve bu nedenle kaçmıyor. Tahran Belediyesinin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor.

Kaynak: İHA