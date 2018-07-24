İran'dan ABD'ye tehdit: Üsleriniz menzilimizde

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan söylemlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

"Aslanın kuyruğuyla oynamayın"

İran'ın "her düzeydeki tehdide ezici karşılık" vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran Silahlı Kuvvetleri'nin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı. ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İran arasında neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkeyle İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve anlaşma kapsamında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkesinin nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin tehditlerine meydan okuyarak, diğer ülkelerle nükleer anlaşma sürecini sürdüreceklerini belirtmişti.

Ruhani ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu'na endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi talimatı vereceğini ve birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak kapasiteye sahip olduklarını aktarmıştı.

Son olarak İran, ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA