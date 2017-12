İran'daki protestolara ikinci gününde ABD'den destek geldi

İran’da Meşhed ve Nişabur’da başlayan, temel tüketim mallarına yüzde 40'a varan oranlarda zam yapılmasının yol açtığı 'hayat pahalılığı' protestoları diğer kentlere yayılıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani'yi hedef alan sloganlarla sokaklara inen göstericiler polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı. İranlı yetkililer gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 52 olduğu açıkladı.

Sosyal medyada halkın sokağa çıkması için çağrı yapılıyor. Kirmanşah kentinde düzenlenen gösterilere de çok sayıda kişi katılırken, burada gösterciler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Yabancı kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade ediliyor.

Göstericiler ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Kahrolsun Ruhani" şeklinde sloganlar atıyor.

Hayat pahalılığı gerekçesiyle sokağa dökülen halktan, hükümet karşıtı sloganların yanı sıra, siyasi tutukluluların serbest bırakılması ve polis şiddetinin sona ermesiyle ilgili çağrılarda yükseliyor.

"Gösterilerin ardında başka nedenler var"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti.

Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.

ABD Başkanı Trump: Dünya bu süreci izliyor

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullandı.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests