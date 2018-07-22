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İran güçleri 800 kişilik tahliye konvoyunu alıkoydu

Suriye'nin güneybatısından İdlib'e tahliye edilmek zorunda kalan yaklaşık 800 sivil, Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran güçleri tarafından Şam-Humus yolunda kuşatıldı.

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İran güçleri 800 kişilik tahliye konvoyunu alıkoydu

Suriye'nin güneybatısındaki Dera'dan dün gece çıkmak zorunda kalanları taşıyan 33 otobüslük konvoy, Şam-Humus yolunda İran Devrim Muhafızları'na bağlı silahlı milisler tarafından alıkonuldu.

322'si çocuk, 175'i kadın 799 kişilik konvoyun serbest bırakılması için tahliyeleri takip eden "Kuzey'de Müdahale Koordinatörleri " grubu, rejimin garantörü Rusya'ya bu sivillerin serbest bırakılmalarını sağlama çağrısı yaptı.

700 kişilik ilk konvoy dün İdlib'e varmıştı. Dera'dan ayrılan ikinci konvoy olan grubun da saat 06.00 sıralarında varması bekleniyordu.

Rejim ve destekçileri, 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin güneyindeki Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Rusya ve askeri muhalifler 6 Temmuz'da, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tahliye, suriye, İran Devrim Muhafızları, idlib
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