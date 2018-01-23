İran basınında 'Zeytin Dalı Harekatı'na karalama kampanyası

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olumsuz bir açıklama bulunmazken, İran medyasında ise "karalama girişimi" yapılıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri'nin "Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve sivillerin zarar görmemesi" vurgusu yaptığı dünkü görüşmenin aksine, bazı haber ajansları, siteler ve gazeteler Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili karalama girişimi başlattı.

Fars haber ajansı, TSK'nın yürüttüğü harekatla ilgili yaptığı haberde, Afrin harekatına katılmak için Kilis sınırından Suriye'ye giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin burada "Kürt güçleri" ile çatıştığını öne sürdü.

İran'ın resmi gazetelerinden "İran gazetesi" de Afrin harekatını okuyucularına "Türkiye'nin Suriye Kürtlerine yönelik operasyonu başladı" başlığıyla duyurdu.

"Cihan-ı Sanaat" gazetesi ise harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni macerası" şeklinde okurlarına duyurdu.

Asılsız haberler

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi'nin, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, egemenlik haklarına saygı, insani kriz oluşmaması, sivil ve günahsız Suriyelilerin can güvenliğinin korunması gerektiğini vurguluyor." şeklindeki açıklamaları, hükümete yakın "İntihap" ve "Asr-ı İran" adlı haber sitelerinde "Tahran yönetiminin Afrin harekatı ile ilgili olumsuz tepkisi" olarak yansıtıldı.

İran'da halihazırda iktidarda bulunan reformist yönetime bağlı "Merdum Salari" gazetesi de harekatı, "Türkiye'nin, Suriye Kürtlerinin kalbine saldırısı" başlığıyla duyururken bir başka reformist gazete "Şark" da Zeytin Dalı Harekatı'nı benzer şekilde okuyucularına iletti.

"İtimat" gazetesinin bugün birinci sayfadan yayımladığı "Türkiye ve Suriye'ye nüfuz hırsı" başlıklı makalede, Türkiye'nin, PKK/PYD unsurlarına karşı başlattığı operasyonun ana nedenleri şu şekilde sıralandı:

"Kürt silahlı unsurların Esed rejiminin yanında yer alması, örgütsel ve düşünsel olarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tabi olması ve PKK'nın emrinde hareket etmeleri"

Devlete bağlı "Mehr" haber ajansı da harekatı Esed rejiminin diliyle Suriye topraklarına "tecavüz" olarak nitelendirdi. Aynı saatlerde İran devlet televizyonu Press TV, TSK'nın başlattığı harekat ile ilgili "Suriye'nin kuzeyindeki halka yönelik hava harekatı" başlığını kullandı. Press TV, ayrıca Esed'in harekatı kınadığını açıkladı.

"Terör örgütü" ifadeleri İran medyasında yok

Ülkedeki çeşitli haber ajansları, Anadolu Ajansı'nın (AA) haberlerini kaynak gösterdi ancak "Türk ordusu Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birlikleri vurdu" manşetleriyle harekat ile ilgili detayları okurlarına ve abonelerine yansıttı.

Söz konusu ajanslar, ayrıca AA'nın haberlerinde yer alan "terör örgütü PYD/YPG" ifadesini gözardı ederek "Kürt gruplar" ifadesini kullanmayı tercih etti.

TSK'nın daha önce yaptığı duyurular uyarınca, "harekatın uluslararası hukuka uygun ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığının ilan edilmesine, harekatın 1624, 2170 ve 2178 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle mücadele kararlarına ve BM Antlaşmanın 51. maddesine uygun bir şekilde devam etmesine rağmen muhafazakar kesime bağlı Keyhan gazetesi yayımladığı bir makalede, Zeytin Dalı Harekatı için, "uluslararası hukuk ve ülkeler arası anlaşmalara göre açık bir tecavüz" ifadesini kullandı.

Makalede ayrıca ABD ve Rusya'nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tavırları eleştirilirken, terör örgütünün Türk ordusu karşısında hiçbir şansının olmadığı vurgulandı.

"İSNA" haber ajansı, bazı Kürt milletvekillerinin Türkiye aleyhinde yayımladıkları ortak bildiriyi "İran parlamentosunun Kürt milletvekillerinden, Türkiye'nin Suriye Kürtlerine yönelik harekatına itiraz" şeklinde manşet yaptı.

Harekata destek manşetleri

Öte yandan, "Dünyayı İktisat" ve "Fararu" gibi bazı yayın organları ise Zeytin Dalı Harekatı'nı daha farklı ve tarafsız bir bakış açısıyla ele aldı.

Söz konusu gazeteler, harekatla ilgili haberlerinde "ABD'ye bağlı 1000 terörist TSK tarafından etkisiz hale getirildi", "Türkiye, Afrin operasyonuyla topu ABD sahasına attı" manşetlerini kullandı.

Kaynak: AA