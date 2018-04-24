Irak seçimlerine gurbetçilerin ilgisi az

Irak'ta 24 milyon 333 bin seçmenin yaklaşık yüzde 75'i seçmen kartını aldı.

Seçmenlerin oy kullanabilmesi için sahip olması gereken seçmen kartı başvurularında yoğunluk yaşanıyor. Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki lojistik ve idari yetersizliklere rağmen vatandaşlar seçim merkezlerine başvurup kayıt yaptırmaya devam ediyor.

DEAŞ sonrası büyük yıkımın yaşandığı ve yüzlerce yerleşim yerinin kullanılamaz hale geldiği ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da seçmenlerin yüzde 65'i seçim kartlarını aldı.

Yurt dışındaki seçmenin ilgisi az

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Üyesi Said Hamdi Kakeyi, yurt dışındaki seçmenlerin ilgisinin az olduğunu söyledi.

"2014'teki seçimlerde yurt dışında 420 bin gurbetçi oy kullanmıştı. Bu seçimler için yurt dışında 13 ülkede seçim merkezleri açtık ancak buralara başvurular çok az düzeyde. İnternet üzerinden açtığımız başvurularda da şu ana kadar sadece 35 bin seçmen başvuru gerçekleştirdi."

Türkiye'deki Irak vatandaşlarının da oy kullanabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Kakeyi, "Türkiye'de de aralarında gurbetçilerin ve sığınmacıların olduğu yaklaşık 300 bin vatandaşımız bulunuyor. Bu yüzden orada birden fazla seçim merkezi açtık" dedi.

24 saat sonra ilk sonuçlar açıklanacak

Irak'ta çeşitli güvenlik birimlerinde çalışan görevliler 10 Mayıs'ta, gurbetçiler 11 Mayıs'ta oyunu kullanacak. İlk sonuçlar, sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacak. Kesin sonuçlar ise 2 hafta sonra ilan edilecek.

Kaynak: AA