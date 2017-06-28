Irak ordusu, iki mahalleyi daha DEAŞ'tan geri aldı

Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan iki mahalleyi daha geri aldığı belirtildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusuna bağlı birliklerin Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Şehir" bölgesinde el-Hadra Sade ve el-Ahmediye Mahallelerinin geri alındığı ifade edildi.

Açıklamada güvenlik güçleri tarafından geri alınan mahallelerdeki binaların üzerine de Irak bayrağının çekildiği kaydedildi.

Irak ordusu ve terör örgütü DEAŞ militanları arasında batı yakasının Eski Şehir bölgesine yoğun sokak çatışmaları devam ediyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.