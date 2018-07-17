Irak hükümeti harekete geçti ama gösteriler durulmuyor

Irak'ta göstericilerin düzenli elektrik sağlanması, temiz su, iş imkanı, hastane ve okulların iyileştirilmesi talepleri Başbakan Haydar el-İbadi ve hükümetini harekete geçirdi.

İbadi, halkın kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve haklarını talep edebileceğini, hükümetin görevinin bunları karşılamak olduğunu ifade etti.

Başbakanlık ofisinden yapılana yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'taki Haşdi Şabi'nin karargahını ziyaret eden İbadi, "Bizim görevimiz, bu talepleri yerine getirmek, barışçıl yollarla ifade edilen isteklere karşılık vermek, suistimal edenleri izole etmek" ifadelerini kullandı.

Ancak Başbakan'ın bu sözleri, gösterilerin devam etmesi ve giderek şiddetlenmesinin önüne geçemedi.

Basra’da liman ve büyük şirketleri basan göstericiler Necef’te havaalanını, Kerbela’da ise Valilik binasını ele geçirdi.

Gösterilerde İran dini lideri Humeyni'nin fotoğrafları da yakıldı. Basra yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göstericiler kentte daha önce Humeyni adı verilen caddede bulunan Humeyni'nin posterini ateşe verdi.

Göstericilerin posteri yakma anı sosyal medyada da paylaşıldı.

Irak'ın güneyindeki bir diğer kent Zikar'da da göstericiler "İran'ı artık istemiyoruz" sloganı atarak bu ülkeye tepkilerini dile getirmişti.

Başkent Bağdat'ta ise geçen yıl yolsuzluklara karşı yapılan gösterilerde "Bağdat özgür kalacak, İran dışarı" sloganları atılmıştı.

5 ölü, 190 yaralı

Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Bağımsız Yüksek Komiserliği, ülkenin güneyinde bir haftadır aralıksız devam eden eylemlerde 5 göstericinin yaşamını yitirdiğini, çoğunu güvenlik güçlerinin oluşturduğu 190 kişinin yaralandığını açıkladı.

Komiserlik üyesi Fadıl el-Garavi, kamu hizmeti yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilere işaret ederek, "Ülkenin güneyindeki 3 ilde bir haftadır devam eden eylemlerde, 5 gösterici hayatını kaybetti, 128'i emniyet mensubu 190 kişi yaralandı" dedi.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA