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İngiltere'den 'Suriye'ye havadan insani yardım yapılsın' teklifine red

Suriye'ye havadan insani yardım yapılması için toplanan 142 bin imzaya rağmen İngiliz Parlamentosu Dilekçe Komisyonu teklifi reddetti.

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İngiltereden Suriyeye havadan insani yardım yapılsın teklifine red

Komisyondan yapılan açıklamada, Suriye ve Halep'teki son durumun 13 Aralık'ta Parlamentoda yapılan bir oturumla ele alındığı hatırlatıldı. Komisyonun bir konunun Parlamentoda tartışılmasına karar vermeden önce bunun yakın zamanda parlamentoda görüşülüp görüşülmediğini dikkate aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu konunun büyük risk içerebileceği ve tartışılmamasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Dilekçe komisyonunun kararı verirken, Suriye'deki mevcut durumu da dikkate aldığı bildirilen açıklamada, "Hükümet de bu imza kampanyasına verdiği yanıtta, Suriye'deki mevcut koşullar dikkate alındığında havadan yardımın büyük risk teşkil edeceği kanısına varmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Suriye rejiminin Rusya destekli kapsamlı bir hava savunma sistemi bulunduğu ve Suriye hava sahasının başka ülkeler tarafından izinsiz kullanımı durumunda müdahale edildiği vurgulandı.

İngiliz Hükümetinden yapılan açıklamada ise "Halep'te yaşanan trajediden Suriye rejimi, Rusya ve İran sorumludur. Uluslararası ortaklarımızla ve Birleşmiş Milletler ile Suriye halkına yardım etmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesi 

Etiketler: İngiltere, suriye, havadan insani yardım, ingiliz parlamentosu
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