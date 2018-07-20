İngiltere'de yeni Brexit Bakanı Raab göreve başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede, İngiltere'nin yeni Brexit Bakanı Dominic Raab ile AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ilk kez bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu'nun görüşmelere iki hafta ara verilmesi talebine sıcak bakmayan Brexit Bakanı Raab, Ağustos ayı boyunca Michel Barnier ile görüşmeleri "yoğunlaştırma" ve "onlara biraz enerji kazandırma" teklifinde bulundu.

"Müzakerelerin hareketlilik kazanması gerekiyor"

Barnier ile gerçekleştirdikleri ilk görüşmeyi 'yapıcı' olarak niteleyen Raab, ülkesinin AB'den ayrılmasıyla ilgili anlaşmaya varılabilmesi için müzakerelerin hareketlilik kazanması gerektiğini söyledi.

Barnier, önceliğin Brexit'in neden olduğu sorunlara somut çözüm önerileri bulunması olduğunu belirterek, zamanın daraldığını, somut adımlar atılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Barnier, anlaşmaya dair taslak metnin hazırlanması için sadece 13 hafta kaldığını hatırlattı ve üstü kapalı İngiltere'nin Brexit vizyonunu eleştirdi.

Avrupa Birliği temkinli

Raab, pazarlıklara yönelik iyimser bir tablo çizerken AB ise temkinli davranıyor.

Barnier, toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, İrlanda sınırı hususunun altını çizerek, AB ve İngiltere'nin tutumuyla ilgili temel prensiplerde ortak noktaya varmanın zor olacağını belirtti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Kabinede peş peşe istifalar

İngiliz hükümeti yeni müzakere yaklaşımında AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı.

Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde kabinedeki "sert Brexitçi"lerin başını çeken Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) stratejisiyle ilgili tartışmaların yol açtığı krizde üçüncü istifa ise Savunma Tedarik Bakanı Guto Bebb'den gelmişti.

Kaynak: BBC