İngiltere Prensi William, Ürdün, İsrail ve Filistin'e gidecek

İngiltere basınında yer alan haberlere göre dört günde üç farklı bölgeye gidecek olan Prens William’ın gezisi, Kraliyet Ailesi'nin bölgeye tarihteki ilk resmi ziyareti olacak.

William’ın beş günlük gezisi, 24 Haziran Pazar günü Ürdün’ün başkenti Amman’da başlayacak.

Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada “Tahtın ikinci varisinin yapacağı ziyaret Majestelerinin Hükümeti'nin bir talebidir. Ziyaret İsrail Ürdün ve Filistin tarafından memnuniyet ile karşılanmıştır" denildi.

Benjamin Netanyahu ise ziyaretle ilgili, “Prens William’ın İsrail’e yaptığı ziyaretin duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber