  • 19 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.836
    EURO 4.072
  • BIST 82300.32
    ALTIN 147.869
Buradasınız : » » İngiltere Başbakanı May'den iddialı sözler

İngiltere Başbakanı May'den iddialı sözler

İngiltere Başbakanı May, serbest piyasa, serbest ticaret ve küreselleşmeyi savunmaya kararlı olduğunu belirterek, İngiltere’nin küresel ticarette dünya lideri olacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiltere Başbakanı Mayden iddialı sözler

İngiltere Başbakanı Theresa May, İsviçre, Davos’ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) konuştu.

Küreselleşmenin sorumlu tutulduğu eşitsizliğin ülkelerde siyasi bölünmelere neden olduğunu belirten May, dünyanın eşi benzere görülmemiş bir zenginlik seviyesine ulaşmasına rağmen çoğu insanın bu durumdan faydalanamadığını hissettiğini söyledi.

May, daha fazla küreselleşmenin insanları korkuttuğuna, pek çok insan için küreselleşmenin iş kaybı ve ücretlerin düşmesi anlamı taşıdığına dikkati çekerek, serbest ticaret ve küresellemenin herkes için çalıştığından emin olunması gerektiğini belirtti.

Serbest piyasa, serbest ticaret ve küreselleşmeyi savunmaya kararlı olduğunu vurgulayan May, "İngiltere, küresel ticarette dünya lideri olacak." yorumunu yaptı.

May, AB’den ayrılma kararıyla İngiltere’nin Avrupa’ya sırtını dönmediğine işaret ederek, "Biz bir Avrupa ülkesiyiz ve Avrupalı mirasımızla gurur duyuyoruz ancak biz her zaman Avrupa’nın ötesine bakan bir ülke olduk." ifadelerini kullandı.

Etiketler: theresa may, İngiltere Başbakanı, İngiltere, İngiltere ekonomisi, ticaret, davos
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER