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İngiliz jetleri Rus savaş uçaklarına karşı havalandı

İngiliz jetleri, Rusya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına yaklaşması üzerine gözlem uçuşu yaptı.

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İngiliz jetleri Rus savaş uçaklarına karşı havalandı

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz hava sahasına yaklaşan "Tupolev TU 160" tipi iki Rus bombardıman uçağını gözlemlemek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Tayfun tipi iki jetin havalandığını açıkladı.

Bugün yerel saatle 09.00'da İskoçya'daki Lossiemouth hava üslerinden kalkan İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyi ile Kuzey Denizi üzerinde uçuş yaptı.

Rus jetlerinin kuzeydoğu yönünde ilerlemesiyle gözlem uçuşuna son verildi.

İngiltere'nin daha önce de defalarca hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçakları için havalandığı görülmüştü.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına yakın uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetler devreye girmişti.

Geçen ay da İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir savaş gemisi ile helikopter, İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus savaş gemisine, bölgeden uzaklaşana kadar eşlik etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: rus jetleri, İngiltere
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