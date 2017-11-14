IKBY'nin sözde bağımsızlık hevesi kursaklarında kaldı

Irak'ta köşeye sıkışan Kuzey Irak yönetimi gayrımeşru referandum kararı ile ilgili bugün bir geri adım daha attı.

Türkiye'nin de baştan beri savunduğu noktaya gelen IKBY, bölgelerin ayrılmasını yasaklayan kararına uyacaklarını açıkladı.

Sınır komşularının tepkisi ve Irak'ın attığı adımlarla güç kaybı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanı Mesud Barzani, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana tüm açıklamalara kulak tıkadı, gayrimeşru referandum inadını sürdürdü.

Irak hükümeti, IKBY'nin bütün sınır kapıları ile havaalanlarının kontrolünün merkezi yönetime bırakılmasını istedi ve IKBY bölgesine uçuşları durdurdu.

İran hava sahasını IKBY'ye kapatırken, Türkiye de Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları askıya aldı.

25 Eylül'de gayrimeşru referandumun düzenlenmesinden 2 gün sonra, Bağdat harekete geçti.

Irak Parlamentosu, Başbakan Haydar el İbadi'ye Kerkük dahil tartışmalı bölgelere asker gönderme yetkisi verdi. İbadi de IKBY'nin Kerkük'ten güçlerini çekmesini istedi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Havice ve ona bağlı 4 kasabayı da terör örgütü DEAŞ'tan geri almasıyla bölgedeki güç dengesi değişmeye başladı.

Kerkük operasyonu

16 Ekim'de başlayan operasyonlarda, Irak güçleri Kerkük'ten Başika'ya tartışmalı bölgeleri ele geçirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 2014 sınırlarına çekildi. Dahası, Kerkük'teki petrol tesislerinin tamamı Irak hükümetine geçti.

IKBY, Kerkük'teki petrol kuyularının yarısını da kaybetti. Kaybedilenler arasında, ülkenin en stratejik enerji hatlarından biri olan Kerkük-Ceyhan petrol hattı da vardı.

24 Ekim'de IKBY'de meclis ve başkanlık seçimi, kimse adaylığını koymadığı gerekçesiyle ertelendi. Erbil geri adım atmaya başladı, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını dondurma kararı aldı.

Başbakan İbadi ise bu adımı yeterli bulmadı, "tamamen iptalini istiyoruz." dedi. Irak birlikleri sınır kapılarına doğru harekete geçti.

Barzani koltuğunu bıraktı

Gayrimeşru referandum, Barzani'nin koltuğunu da salladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'nı bırakan Barzani'nin yetkileri, 1 Kasım'da yürütme, yargı ve yasama organlarına devredildi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 6 Kasım tarihli kararında Irak anayasasına göre bölgelerin ayrılma kararı alamayacaklarına hükmetti.

8 gün sonra da , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık kararından geri adım attı.

Kaynak: TRT Haber

