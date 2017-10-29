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IKBY Başkanı Barzani: 1 Kasım'dan itibaren görevimi bırakıyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım itibariyle başkanlıktan geri çekildi.

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IKBY Başkanı Barzani: 1 Kasımdan itibaren görevimi bırakıyorum

Gayrimeşru referandumda ısrar eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, gelen tepkiler üzerine 1 Kasım’dan sonra görevinin uzatılmasını istemedi. 

Kerkük operasyonlarından sonra Mesut Barzani'nin istifası istenmişti.  IKBY Meclisi Mesut Barzani’nin başkanlık geleceğini görüşmek için Erbil’de toplandı. 

Toplantı Barzani’nin mektubunun okunması ile başladı ve görev süresinin dolacağı 1 Kasım'dan itibaren IKBY liderliğini bırakacağı ifade edildi. 

Barzani'nin görev ve yetkileri ise Yasama Yürütme ve Yargı arasında paylaştırılacak. Bundan sonra Başkanlık koltuğu da olmayacak. 

Mesut Barzani’nin ise hayatına peşmerge olarak devam edeceği belirtildi.  Görev devri için hazırlanan yasa tasarısı ise meclisin onayından sonra yürürlüğe girecek. 

Bu arada IKBY meclisindeki görüşmeler ana muhalefet Goran hareketi milletvekillerinin protestosu nedeni ile yarıda kesildi.

Bağdat, Kerkük'te operasyon komutanlığı kuruyor. Kerkük ve çevresindeki tüm güvenlik teşkilatları yeni Komutanlığa bağlı olacak.

Kerkük’te devriye araçları konuşlandırılması, petrol sahaları, stratejik tesisler Komutanlığın görev alanına girecek.

Irak devlet televizyonu güvenlik güçleri ile peşmerge arasında da ikinci tur görüşmelerin başladığını duyurdu.

Görüşmelerde peşmergenin tartışmalı bölgelerden tamamen çekilmesi ele alınıyor.

Kaynak: TRT Haber 
 

Etiketler: Barzani, barzani istifa etti, IKBY, ıkby referandum, Irak
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