İİT'den İsrail'in 'ezan yasağı' yasa tasarısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının "İbadet özgürlüğü ve dini ayinlerin uygulanması hakkını içeren uluslararası sözleşmelere yönelik tehlikeli bir ihlal ve dünya Müslümanlarının duygularının tahrik edilmesi" anlamına geldiği belirtildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Bu ırkçı politika ve kanunlar, Filistin halkına ve kutsal yerlere yönelik saldırganlığı somutlaştırır." ifadelerini kullandı.

Useymin, "aşırıcılığı besleyen ve dini bir çatışmanın fitilini ateşleme tehdidi bulunan bu saldırıların tehlikeli yankıları olabileceği" uyarısında bulunurken, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerinin sonlandırılması için harekete geçmeye çağırdı.

"Ezan yasağı" yasa tasarısı

İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda dün onaylanan "sabah ezanının hoparlörle okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü Knesset'te oylanması bekleniyor.

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.

Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıda, buna uymayan camilere yönelik bin 200 dolara ulaşan cezaların kesilebileceği belirtiliyor. AA