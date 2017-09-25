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Buradasınız : » » İdlib'de sivillere yönelik bombardıman devam ediyor

İdlib'de sivillere yönelik bombardıman devam ediyor

Suriye'nin Türkiye sınırındaki 'çatışmasızlık bölgesi' İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor. Bugünkü saldırılarda en az 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

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İdlibde sivillere yönelik bombardıman devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor. Akşam saatlerine kadar süren saldırılarda en az 4 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı.

Han Şeyhun ilçesi ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Şeyh Sindiyan, İştebrek ve Aliye köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sorumlusu Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Savaş uçakları 100 kilometrekarelik alana saldırı düzenliyor. Bugünkü hava saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı. Enkaz altında kalanlar var, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İdlib genelinde son 6 günde en az 46 sivil, hava saldırılarında hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İdlib'e gerçekleştirilen hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasından kaygı duyulduğu bildirilmişti.

Saldırılarda, sağlık görevlilerinin ve sivil savunma çalışanlarının hedef alındığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların, Esed rejiminin ve müttefiki olan Rusya'nın saldırı biçimine uyduğuna dikkat çekilmişti.

Etiketler: suriye saldırı, Esed, Han Şeyhun, idlib, hava saldırısı
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